Бійці ЗСУ знищили батарею ворожих гармат «Д-30»

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Strike Drones Company» 47-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України за одну зміну знищили дещо незвичні, але цілком «жирні» цілі – п’ять 122-міліметрових гармат «Д-30» (батарея) російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили сьогодні о 12:15 у своєму однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео з наступним коментарем: «Рота розвідки нашої бригади виявила ворожу артилерію, а наші пілоти знищили гармати за допомогою дронів-камікадзе з кумулятивним зарядом».

З попередніх новин відомо, що 47-а бригада воює на самому гарячому Покровському (донедавна офіційно Авдіївському) напрямку. Можна припустити, що загарбники знахабніли і розмістили гаубиці близько до лінії розмежування, через що вони й потрапили в поле зору наших захисників.

Адже зазвичай їм просто ніколи «цікавитися» ближніми тилами інтервентів через відбиття постійних ворожих штурмів наших позицій.