Бійці ЗСУ збили російський Су-25

Досить давно Сили оборони не збивали російських літаків в небі над Україною. І ось маємо успіх на Донеччині. Про збиття ворожого Су-25 у своєму вечірньому звернені повідомив президент Зеленський

«Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині», — сказав глава держави.

Це 349 знищений російський літак з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, майже півтора десятки сучасних російських Су-34 і Су-35 вдалося збити у лютому і на початку березня. Але після цього Україна втратила одну із сучасних ЗРК і цей «літакопад» припинився.