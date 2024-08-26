Бійці ЗСУ затрофеїли неушкоджену російську БМП-2

Бійці Збройних сил України затрофеїли бойову машину піхоти БМП-2 російських окупантів. Хоча можливо, тут більше підходить російське ж слово «угнали», якому немає чіткого аналога в українській.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, відзняте нашими захисниками.

Власне, на ролику вони радісно зустрічають БМП-2 з рашистськими написами «z», на якій приїхали інші наші бійці з українським прапором, в якомусь підозріло цілому населеному пункті сільського типу.

Швидше за все, це Курська область, де бої йдуть недовго, плюс ЗСУ більшу частину території захопили миттєво без важких боїв.