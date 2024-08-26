Бійці ЗСУ затрофеїли неушкоджену російську БМП-2
Бійці Збройних сил України затрофеїли бойову машину піхоти БМП-2 російських окупантів. Хоча можливо, тут більше підходить російське ж слово «угнали», якому немає чіткого аналога в українській.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, відзняте нашими захисниками.
Власне, на ролику вони радісно зустрічають БМП-2 з рашистськими написами «z», на якій приїхали інші наші бійці з українським прапором, в якомусь підозріло цілому населеному пункті сільського типу.
Швидше за все, це Курська область, де бої йдуть недовго, плюс ЗСУ більшу частину території захопили миттєво без важких боїв.
А наші пацани тим часом воюють, за паркан підарський переживають, честь вона така 🫡🇺🇦 pic.twitter.com/EUEOcXZQvr
— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 26, 2024
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