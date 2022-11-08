Бійці ЗСУ закидали загарбників гранатами з дронів

За минулу добу протиповітряна оборона наших захисників збила літак «Су-25» (штурмовик «Грак»), ударний безпілотний літальний апарат «Ланцет-3» і чотири БПЛА-розвідники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Андрій Ковальов.

Тим часом, українські воїни продовжують активно використовувати власну «фронтову авіацію» на базі звичайних гелікоптерів. Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» показав відео з десятком влучних скидів ВОГів операторами дронів на загарбників.

Щоправда, осколковий 25-міліметровий ВОГ (заряд підствольного чи автоматичного станкового гранатомета) — граната не дуже потужна. В більшості випадків (вибух на відстані метра, двох від загарбників) вона завдає «лише» осколкові поранення.