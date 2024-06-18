 

Бійці ЗСУ захопили в полон трьох окупантів

  1. 18.06.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон трьох російських окупантів. Про це повідомив Телеграм-канал «Україна ЗСУ 18+», оприлюднивши відповідне відео, відзняте нашими захисниками на смартфон.

Спочатку ми бачимо, як за наказом українського бійця з автоматом з землі піднімається беззбройний інтервент. Потім він і ще двоє беззбройних загарбників йдуть по стежці у чагарниках з руками за головами у супроводі наших захисників.

Звертає на себе увагу те, що руки та очі полонених вільні – вірогідно, вони щойно здалися, і їх супроводжують в наш тил. Подробиці і місце події невідомі.  

Відео можна подивитися тут.

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