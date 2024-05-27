Бійці ЗСУ захопили на фронті цінний трофей

Бійці Збройних сил України затрофеїли справний танк російських окупантів. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, відзняте нашими захисниками.

Вони завели машину і поїхали на ній. Танк очевидно застарілої радянської марки – коментатори вказують, що це, вірогідно, «Т-55», до якого у Сил оборони начебто немає снарядів.

Зате він на ходу і зовні цілий. Як то кажуть, дарованим танкам в зуби не заглядають, у господарстві згодиться. А якщо комусь пощастить затрофеїти кращого, ми будемо тільки раді.