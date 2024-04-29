Бійці ЗСУ захопили цінний трофей

Здобули ворожу БМП з захистом від дронів типу «черепаха»

Бійці п’ятої окремої штурмової Київської бригади Збройних сил України захопили у російських окупантів справну бойову машину піхоти зі щедро навареним захистом від дронів-камікадзе (гармата БМП не має, куди стріляти).

Про це у своїй сторінці у соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер») о 13:13 повідомив військовослужбовець Сил оборони, відомий як блогер «Falcon», оприлюднивши фотографію самого трофея.

А вже о 13:29 блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав: «Сьогодні наші хлопці вкрали у орів БМП».

Він оприлюднив світлину тієї ж БМП, але вже з двома нашими захисниками. З попередніх новин відомо, що п’ята бригада воює на Бахмутському напрямку.