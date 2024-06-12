Бійці ЗСУ зачистили від окупантів кілька вулиць у Вовчанську

Бійці Сил оборони провели зачистку від російських інтервентів ще кількох вулиць у частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України Алекс, застерігаючи від надмірного оптимізму:

«Пацани зачистили ще декілька вулиць у Вовчанську, але там ситуація складна. Так, маленькими кроками пацани відкушують у орків будинок за будинком, але і втрачаємо гарних хлопців…».

При цьому Алекс більш оптимістично підтвердив наші успіхи на сусідній ділянці фронту між вільними Липцями і частково окупованим Глибоким, про що раніше сьогодні вже повідомлялося:

«В Липцях ситуація краще, маємо просування на 500-600 метрів з перспективою розвитку успіху».