Бійці ЗСУ взяли в полон п’ятьох окупантів

Бійці Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських окупантів у Курській області. Про це з посиланням на наших захисників повідомив Телеграм-канал «Exilenova+», оприлюднивши відзняте ними відео.

Інтервенти стоять на колінах в якомусь лісі зі зв’язаними за спинами руками і відкритими обличчями та курять цигарки, які, очевидно, їм дали українські військовослужбовці.

Щонайменше двоє з них виглядають достатньо молодо, щоб припустити, що вони строковики. Але ще двоє явно старші, отже є контрактниками чи мобілізованими ЗС РФ.