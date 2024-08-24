 

Бійці ЗСУ взяли в полон п’ятьох окупантів

  1. 24.08.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських окупантів у Курській області. Про це з посиланням на наших захисників повідомив Телеграм-канал «Exilenova+», оприлюднивши відзняте ними відео.

Інтервенти стоять на колінах в якомусь лісі зі зв’язаними за спинами руками і відкритими обличчями та курять цигарки, які, очевидно, їм дали українські військовослужбовці.

Щонайменше двоє з них виглядають достатньо молодо, щоб припустити, що вони строковики. Але ще двоє явно старші, отже є контрактниками чи мобілізованими ЗС РФ.

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