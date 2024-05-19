 

Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів біля Часового Яру

  1. 19.05.2024
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На Краматорському напрямку бійці Сил оборони взяли в полон російських загарбників біля прифронтового містечка Часів Яр, розташованого західніше раніше окупованого Бахмута.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» без подробиць повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Хлопці дуже чітко відпрацювали».

У свою чергу, наш захисник, який воює у Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», о 13:50 написав: «Про Часік. Флангами повільно повзуть (орки), чекаємо головний удар трохи пізніше».

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