Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів біля Часового Яру

На Краматорському напрямку бійці Сил оборони взяли в полон російських загарбників біля прифронтового містечка Часів Яр, розташованого західніше раніше окупованого Бахмута.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» без подробиць повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Хлопці дуже чітко відпрацювали».

У свою чергу, наш захисник, який воює у Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», о 13:50 написав: «Про Часік. Флангами повільно повзуть (орки), чекаємо головний удар трохи пізніше».