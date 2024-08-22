Бійці ЗСУ взяли в полон морпіхів РФ з Севастополя

Бійці Збройних сил України в Курській області РФ взяли в полон двох російських загарбників з 810-ої бригади морської піхоти, пункт постійної дислокації яких знаходиться в окупованому з 2014 року Севастополі.

Про це наші захисники повідомили, відзнявши та завантаживши в соціальні мережі відповідне відео, відзняте в якійсь лісовій посадці. Беззбройні інтервенти стоять на колінах зі зв’язаними перед собою руками і замотаними очима та представляються.

Озброєний військовослужбовець Сил оборони розповів, що полонені були учасниками диверсійно-розвідувальної групи. Однак її доля і загальний розвиток подій не вказані.