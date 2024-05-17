Бійці ЗСУ взяли в полон інтервентів в районі Роботиного

Бійці Збройних сил України взяли в полон двох російських окупантів в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді офіційно Мелітопольський, а нині Оріхівський напрямок).

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», оприлюднивши відео, записане на смартфон нашим захисником.

Інтервенти сидять у кузові пікапа із замотаними головами і зі зв’язаними руками (в одного за спиною, у іншого спереду). Також в машині знаходяться двоє українських військовослужбовців зі зброєю і в балаклавах. А їх командир записує і коментує ролик.