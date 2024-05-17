Бійці ЗСУ взяли в полон інтервентів в районі Роботиного
Бійці Збройних сил України взяли в полон двох російських окупантів в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді офіційно Мелітопольський, а нині Оріхівський напрямок).
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», оприлюднивши відео, записане на смартфон нашим захисником.
Інтервенти сидять у кузові пікапа із замотаними головами і зі зв’язаними руками (в одного за спиною, у іншого спереду). Також в машині знаходяться двоє українських військовослужбовців зі зброєю і в балаклавах. А їх командир записує і коментує ролик.
Роботине, ЗСУ взяли підорів. pic.twitter.com/PJ6sWW9pn6
— АЗОВ_UA_NATO_USA🔜🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇩🇪🇵🇱 (@herooftheday10) May 17, 2024
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