 

Бійці ЗСУ взяли в полон інтервентів в районі Роботиного

  1. 17.05.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон двох російських окупантів в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді офіційно Мелітопольський, а нині Оріхівський напрямок).

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA», оприлюднивши відео, записане на смартфон нашим захисником.

Інтервенти сидять у кузові пікапа із замотаними головами і зі зв’язаними руками (в одного за спиною, у іншого спереду). Також в машині знаходяться двоє українських військовослужбовців зі зброєю і в балаклавах. А їх командир записує і коментує ролик.

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