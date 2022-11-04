Бійці ЗСУ вполювали два російські танки

Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України імені великого князя Вітовта знищили танк російських окупантів. Відповідний ролик знято безпілотним літальним апаратом аеророзвідки батальйону Skala, оператори якого, очевидно, знайшли ціль та скоригували артилерійський вогонь по ній.

Таких відео в останні місяці ми бачимо в інтернеті досить багато. А от наступний сюжет частіше зустрічався на початку масованого ворожого вторгнення: воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ впритул знищив ворожий танк за допомогою протитанкового чи то ручного гранатомету, чи то ракетного комплексу.

Танк агресора їхав по польовій дорозі біля лісосмуги. Пропустивши його вперед метрів на двадцять, десантник (на скрінах ми обвели його червоною лінією) вийшов з зелених насаджень з базукою на плечах, за секунду прицілився і влучно вистрілив, після чого сховався назад в насадження.

Після прямого влучання й вибуху танк проїхав ще кілька сотень метрів, обійшовши інший раніше підбитий танк, палаючи й вибухаючи по ходу. Але згодом він таки зупинився, сильно димлячи.