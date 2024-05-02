 

Бійці ЗСУ відбили у окупантів важливі позиції на Харківщині

  1. 02.05.2024
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Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників дві позиції на ділянці фронту біля окупованого села Лиман Перший Харківської області (на північний схід від вільного міста Куп’янськ).

Про це з посиланням на наших захисників розповів боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України і відомий блогер Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 13:32 він написав наступне: «+ пару позицій в напрямку Лиману Першого. Хлопці випалюють орків до кісток скидами (гранат з безпілотних літальних апаратів), ті бояться навіть поворухнутися».

Станіслав стверджує, що загарбники навіть бояться виходити з бліндажів в туалет…

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