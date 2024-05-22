Бійці ЗСУ підняли проблематику використання дронів на передовій

Бійці Сил оборони дружно розкритикували практику недалекоглядних командирів переміщати операторів безпілотних літальних апаратів поближче до лінії фронту начебто з метою покращення їх коефіцієнту корисної дії.

Насправді ж така тактика призводить до зворотних результатів: цінні кадри швидко гинуть, після чого передові підрозділи на окремих ділянках фронту взагалі лишаються без аеророзвідки та підтримки дронами-камікадзе.

Здається, запустив це обговорення на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» наш захисник і блогер з ніком «солдат, який заїпався служити».

Зазвичай чемний і оптимістичний блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс досить різко підтримав критику у своєму Телеграм-каналі «Офіцер»:

«Деяким командирам простіше відправити солдата якнайближче, щоб дрон летів якомога далі. Ні, щоб дати краще обладнання — типове дегенеративне мислення командирів. Пілоти тих же FPV на фронті — пріоритетна ціль для ворога… Кожна така втрата, навіть трьохсотим, сильно відображається на боєздатності підрозділів. Повірте, по моєму досвіду такі пересування пілотів нічим хорошим не закінчувались, а були і дуже трагічні випадки через тупе командування підрозділів».

А блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» взагалі звинуватив так звані державні дрони у жахливій якості, а причетних до їх виробництва у розкраданні бюджетних коштів. А щоб це приховати, командування начебто і жертвує їх операторами на фронті:

«Всі пам’ятають за державні дрони? Так от, в 90% вони — лайно, яке не літає, з якого вкрадені гроші, яке падає від самого галімого РЕБу. Солдати скаржаться на те, що дрони погано тримаються проти РЕБ? Солдатів ставлять ближче до лінії бойового зіткнення. Модернізація і покращення дронів? Нє, нікуя, бабки красти треба».

Ризикнемо припустити і більш просту версію: в умовах щоденних відступів дуже хочеться якомога скоріше зупинити ворога. При цьому на емоціях легко забувається правило: «З усіх зол обирати менше». А для України найбільша дорогоцінність – її бійці. У разі їх втрати буде втрачена абсолютно вся Україна…

(Фото ілюстративне — оператор дронів спить в окопі після бою).