Бійці ЗСУ підірвали ворожий ЗРК «Бук»

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 77-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України знищили та пошкодили п’ять засобі протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили у своєму Телеграм-каналі «РУБАКА», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як контрольними безпілотними літальними апаратами, чиї оператори знаходили «жирні» цілі та коригували удари по ним, так і дронами-камікадзе, котрі власне й нищили ворожу техніку.

Новинний Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» в коментарі під тим же відео прокоментував цілі: знищені зенітно-ракетні комплекси «Бук» і «Стріла-10» та 23-міліметрова спарена зенітна установка, встановлена в кузові вантажівки «Урал»; пошкоджені два ЗРК «Тор».