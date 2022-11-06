Бійці ЗСУ підірвали «Джавеліном» російський танк з екіпажем

Давно ми вже не бачили в дії протитанковий ракетний комплекс «Javelin», тож народний депутат і волонтер Юрiй Мисягiн люб’язно нагадав, що Збройні сили України ними забезпечені — він оприлюднив нове відео, на якому наші захисники знищують американським ПТРК танк російських окупантів.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, вірогідно, знайшов ціль та передав її точні координати навіднику ПТРК. Можливо, вони взагалі постійно працюють в парі. Спочатку показано пряме влучання в танк, а потім зблизька палаючу машину.

Оскільки танк рухався, то екіпаж, швидше за все, загинув – в цьому специфіка дії «Javelin».

В свою чергу, 45-а окрема артилерійська бригада ЗСУ показала, що її бійці теж не цураються ПТРК. На другому відео вони знищили бронеавтомобіль загарбників «Тигр» за допомогою вітчизняної протитанкової керованої ракети «Стугна».