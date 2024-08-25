Бійці ЗСУ ліквідували штурмову групу окупантів в Кліщіївці

Бійці Збройних сил України дронами-камікадзе ліквідували дев’ятьох штурмовиків російських загарбників в районі частково окупованого села Кліщіївка на Краматорському (раніше Бахмутському) напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Бахмутський Балу» повідомив блогер і наш захисник, який воює на цій ділянці фронту, вказавши, що це сталося завдяки пожертвам українців на «пташки».

Заодно з тексту «Бахмутського Балу» можна отримати уявлення, в яких важких умовах воюють бійці Сил оборони:

«Завдяки вашим «пташкам» на околицях Кліщів вбили 9 орків, підвезли боєприпаси на позиції. Сьогодні всі евакуації поранених побратимів пройшли успішно. Поки що не можливо забрати тіла (загиблих) побратимів…».