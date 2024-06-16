 

Бійці Сил оборони відкинули окупантів у Вовчанську

  1. 16.06.2024
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Бійці Сил оборони відтіснили російських загарбників в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області. Принаймні, про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Так, у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» сьогодні об 11:45 він написав: «По Вовчанську обстановка складна, але контрольована… Позиції хлопці не втрачають, періодично проводять вдалі штурмові дії, звільняють позиції та відкидають ворога назад».

З попередніх новин відомо, що окрім ЗСУ у Вовчанську воюють бійці об’єднаної штурмової бригади «Лють» Національної поліції України.

А вже о 15:04 Станіслав Бунято згадав і сусідню (західнішу) ділянку фронту на півночі Харківщини: «В напрямку Липців (вільне село, позначене на мапі червоним пунктиром) орки активно скаржаться на отримання на горіхи».

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