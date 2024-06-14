Бійці роти «Пегас» знищили танкову колону окупантів

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Пегас» першої окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили в Телеграм-каналі «ПЕГАС — рота ударних БпАК 1ОТБр», вказавши в коментарі, що три танки (танковий взвод) загарбників були знищені. Заодно бойова машина піхоти і багатоцільовий тягач легко броньований інтервентів були виведені з ладу.

Ролик змонтований з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку) так і контрольними безпілотними літальними апаратами. На кожен танк витрачено по декілька баражуючих боєприпасів.