 

Бійці роти «Пегас» знищили танкову колону окупантів

  1. 14.06.2024
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Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Пегас» першої окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили в Телеграм-каналі «ПЕГАС — рота ударних БпАК 1ОТБр», вказавши в коментарі, що три танки (танковий взвод) загарбників були знищені. Заодно бойова машина піхоти і багатоцільовий тягач легко броньований інтервентів були виведені з ладу.

Ролик змонтований з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку) так і контрольними безпілотними літальними апаратами. На кожен танк витрачено по декілька баражуючих боєприпасів.

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