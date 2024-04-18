Бійці РДК анонсували нові рейди в Росію

Добровольці Російського добровольчого корпусу (РДК) анонсували нові рейди на територію Росії. Їхня основна мета — відкриття другого фронту в РФ, щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де важко українським бійцям.

Про це у четвер, 18 квітня, добровольці РДК розповіли проєкту Український свідок.

Зокрема, військовий із позивним «Могила» розповів, що тактика РДК вже принесла певний результат і зараз поблизу Бєлгорода стоїть 30 одиниць важкої техніки та є близько 4 тисяч одиниць особового складу російської армії, які раніше були на Луганщині.

Боєць наголосив, що другий фронт на території Росії може відкритися де завгодно.

«Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї», — зазначив доброволець.

Нагадаємо, у березні Бійці Легіону Свобода Росії, Російського Добровольчого Корпусу (РДК) та Сибірського батальйону оприлюднили спільне звернення до російського диктатора Путіна. Відповідне відео з’явилося на їхніх Telegram-каналах.

Добровольці зазначили, що у прикордонних регіонах РФ кілька днів тривають бойові дії, проте Кремль намагається блокувати евакуацію місцевих жителів, зокрема через намір не «затьмарювати» картинку про процес псевдовиборів.

«Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення», — йшлося у заяві.

Добровольці наголошують, що через це виключно через амбіції очільника Кремля «продовжують страждати і гинути мирні люди».

Російські визвольні сили 12 березня вибили путінські війська з маленьких прикордонних населених пунктів Козинки та Лозова Рудка Бєлгородської області. Також бої тривають в Новій Тавальжанці і Нехотіївці Бєлгородської області та у Тьоткіному Курської.

Раніше «ЛСР» оприлюднив два ролики, стверджуючи, що добровольці знищили два бронетранспортери путінських військ в селищі Тьоткіне.