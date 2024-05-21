Бійці НГУ знищили танк-сарай і взяли в полон п’ятьох інтервентів

Бійці другого батальйону четвертої бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж» (військова частина 3018) знищили танк-сарай (черепаху) російських окупантів, який, таким чином, не зміг доставити ворожий десант до наших позицій на Лиманському (Кремінському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом.

Паралельно в інтернеті з’явилося відео від бійців того самого другого батальйону НГУ «Рубіж», на якому п’ятеро полонених загарбників дякують гвардійцям за те, що їх взяли в полон.

При цьому вони лежать обличчями до землі, а пораненим інтервентам наші захисники надали медичну допомогу. Можливо, вони їхали на тому самому танку-сараю.

Поражение русского танка — черепахи на Лиманском направлении. pic.twitter.com/08Gm7aZ0Az — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 21, 2024