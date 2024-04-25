Бійці НГУ знищили танк і БМП з окупантами на Лиманському напрямку

Бійці бригади «Буревій» Національної гвардії України розбили штурмову бронетанкову групу з десантом російських окупантів у Серебрянському лісництві на Лиманському (Кремінському) напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник НГУ Олександр Півненко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.

Ворожий танк зі станцією радіоелектронної боротьби підірвався на протитанковій міні, виставленій нашими саперами на шляху можливої атаки загарбників.

А бойову машину піхоти інтервентів наші захисники вразили дроном-камікадзе. Потім обидві машини добили скидами гранат з БПЛА. Видно, що вони вигоріли вщент.

Звертає на себе увагу, що в розтрощеному вщент сосновому лісі немає жодного живого дерева, самі лише обгорілі «сірники»…