Бійці НГУ знищили танк і БМП з окупантами на Лиманському напрямку
Бійці бригади «Буревій» Національної гвардії України розбили штурмову бронетанкову групу з десантом російських окупантів у Серебрянському лісництві на Лиманському (Кремінському) напрямку.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник НГУ Олександр Півненко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами.
Ворожий танк зі станцією радіоелектронної боротьби підірвався на протитанковій міні, виставленій нашими саперами на шляху можливої атаки загарбників.
А бойову машину піхоти інтервентів наші захисники вразили дроном-камікадзе. Потім обидві машини добили скидами гранат з БПЛА. Видно, що вони вигоріли вщент.
Звертає на себе увагу, що в розтрощеному вщент сосновому лісі немає жодного живого дерева, самі лише обгорілі «сірники»…
Знищення БМП та танку з комплексом Реб у Серебрянському лісі Луганська обл #1броп pic.twitter.com/p6J0R4kUme
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) April 24, 2024
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