Бійці НГУ взяли в полон російських окупантів

Бійці п’ятого батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж» в результаті ближнього бою десь на Лимансько-Куп’янському напрямку (взагалі то це два окремі сусідні напрямки) взяли в полон двох російських окупантів.

Про це на своїх медіа-ресурсах повідомила пресслужба НГУ, оприлюднивши відповідне відео з полоненими, які дякують нашим гвардійцям за евакуацію з поля бою та медичну допомогу.

В коментарі зазначено: «Воїни під час контактного бою переконали противників скласти зброю і здатися в полон. Після цього під обстрілами група евакуювала поранених з обох сторін (тобто були поранені і в нас)».

Зауважимо, що російські полонені досить кремезні та важкі. На ролику вони зі слідами наданої медичної допомоги з вільними руками і з відкритими обличчями.