Бійці на фронті відзначають покращення забезпечення снарядами

Поступово покращується забезпечення фронтових підрозділів Сил оборони артилерійськими снарядами. Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» минулої ночі повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Відповідно до його попередніх повідомлень лютий снарядний голод в ЗСУ тривав до середини весни. Потім ситуація частково виправилася на краще. І ось в останньому пості Алекс написав:

«По боєприпасам новини все краще і краще: снаряди починають надходити не лише до артилерійських бригад, а і до звичайних механізованих, котрі не так давно були менш забезпечені боєкомплектом до артилерії. Тому тенденція йде на краще».

Звісно не обходиться без складнощів: «Проте частіше вилазять проблеми зі зносами стволів, які вчасно потрібно помічати і відправляти гармати на ремонт».

Зрозуміло, що в обох випадках це є, в першу чергу, заслуга західних союзників.