 

Бійці бригади «Лють» відкинули окупантів у Вовчанську

  1. 30.05.2024
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Бійці штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» Національної поліції України відкинули російських окупантів у прикордонному нескореному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це на своїх медіаресурсах (Фейсбук і Телеграм) повідомила пресслужба НПУ, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екшн-камерами на шоломах бійців та безпілотними літальними апаратами, чиї оператори коригували хід ближнього бою.

В коментарі вказано: «Окупанти хочуть взяти Вовчанськ під свій контроль, але зустрічають потужну відсіч. Наші бійці відтісняють росіян та зачищають від загарбників метр за метром».

Власне на ролику ми бачимо фрагменти ближнього бою за кілька сусідніх будинків, які закінчилися на нашу користь; при цьому знищено щонайменше одного інтервента. Звертають на себе увагу також численні пожежі в містечку…

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