 

Бійці «Азову» просунулися вперед на Кремінському напрямку

  1. 15.06.2024
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Раніше сьогодні повідомлялося, що бійці Сил оборони відбили у російських окупантів позиції у Серебрянському лісництві (Кремінському лісі) на Лиманському напрямку.

Якщо не помиляємося, першоджерелом інформації в масмедійному просторі став авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

У свою чергу, представник дванадцятої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав Паламар уточнив, що це зробили саме його побратими.

Також він очевидно натякає, що саме цей підрозділ зупинив ворожий наступ і на цій ділянці фронту, і в сусідньому районі Тернів і Ямполівки.

Тим часом комбриг Денис Прокопенко (Редіс) подякував президенту США Байдену і заявив на офіційній сторінці підрозділу в соціальній мережі «Фейсбук», що з сучасною американською зброєю «Азовці» воюватимуть ще краще:

«Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо  ефективність цього рішення».

Досі «АЗОВ» перебував під збройними санкціями уряду США…

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