Бельгія готує для України 30 винищувачів F-16

Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року. Про це сказала міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє RTL у вівторок, 28 травня.

Вказано, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну «до кінця року».

«Це зобов’язання буде оформлено в угоді, яка буде підписана цього вівторка в Брюсселі з нагоди візиту до столиці президента України Володимира Зеленського», – заявила Лахбіб.

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

За словами Лахбіб, це робиться, щоб зупинити Путіна, сповненого, за її словами, наміру відсунути кордони європейських країн, і забезпечити безпеку Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Бельгія прискорить передачу Україні F-16. За даними з відкритих джерел, у розпорядженні Бельгії є 53 літаки типу F-16AM/BM.

Повітряні сили України матимуть у своєму розпорядженні винищувачі F-16 з Данії протягом місяця. Про це з посиланням на заяву премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомив журналіст Die Zeit Йорг Лау в соцмережі Х 13 травня.

Данія загалом планує передати Україні 19 літаків F-16.

Нідерланди збираються передати Україні 24 винищувачі F-16. Про це, нагадаємо, сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю Укрінформу, оприлюдненому у суботу, 6 квітня.

«Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури», – заявила Оллонгрен.