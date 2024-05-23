«Бавовна» знищила казарми окупантів у Кремінній

До щонайменше двох будинків, в яких облаштували свої казарми російські загарбники, в окупованому місті Кремінна Луганської області минулої ночі завітала «бавовна».

Про це сьогодні вранці (о 7:54 і 8:41) з посиланням на місцевих жителів повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Куп’янському (Сватівському), Лиманському (Кремінському) і Сіверському напрямках:

«Кремінна. Вчора о +/- 23:00 прилетіло по центру міста, згорів будинок… Також просмажили свиноту по вулиці Куйбишева. Прилетіло в приватний будинок, який освоїли свинохряки».

Кремінна розташована на відстані від п’яти до дванадцяти кілометрів від лінії фронту. Це доступна дистанція для звичайної артилерії Збройних сил України.