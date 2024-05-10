«Бавовна» завітала до двох баз окупантів у Кремінній

Сьогодні в обід до баз російських загарбників в окупованому місті Кремінна Луганської області завітала «бавовна»: «Щойно відбулося чергове просмажування орків в районі Рибки, видніється задимлення. Також до десяти прильотів в районі Старої Краснянки».

Про це з посиланням на місцевих жителів о 14:02 повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Куп’янському (Сватівському), Лиманському (Кремінському) напрямках і північній частині Бахмутського.

Відстань між Кремінно і найближчою лінією фронту становить від п’яти до дванадцяти кілометрів. Це доступна дистанція навіть для звичайної артилерії Збройних сил України.