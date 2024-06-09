 

«Бавовна» завітала до бази окупантів на промзоні Рубіжного

  1. 09.06.2024
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Другий день поспіль «бавовна» провідує бази російських загарбників в окупованому місті Рубіжне Луганської області, розташованому на відстані від десяти до шістнадцяти кілометрів до найближчої ділянки лінії фронту.

Про це сьогодні о 15:45 з посиланням на місцевих жителів повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Куп’янському (Сватівському), Лиманському (Кремінському) і Сіверському напрямку:

«Рубіжне. Сьогодні об одинадцятій годині знову смажили русню, було декілька потужних прильотів по промці».

Вищевказана відстань є цілком досяжною навіть для звичайної артилерії  Збройних сил України, тим паче для реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

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