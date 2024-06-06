«Бавовна» завітала до бази окупантів на хімзаводі в Кремінній

Сьогодні «бавовна» завітала до бази російських загарбників, яку вони облаштували на колишньому хімічному заводі в окупованому місті Кремінна Луганської області (Лиманський напрямок).

Про це з посиланням на місцевих жителів о 17:13 повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в сусідніх районах Донеччини та Харківщини.

На думку мешканців, Збройні сили України використали для завдання удару реактивну систему залпового вогню «Град». Однак точні обставини і результати наразі невідомі.

Кремінна знаходиться на відстані від п’яти до дванадцяти кілометрів від найближчої ділянки лінії фронту. РСЗВ «Град» б’є в рази далі.