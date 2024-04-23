Батьку і сину, які застрелили поліцейського на Вінниччині, оголосили підозру у дезертирстві

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, які напали на поліцейських у Вінницькій області, внаслідок чого один з правоохоронців загинув, повідомляє ДБР у понеділок, 22 квітня.

Зазначається, що нападники — батько і син — самовільно покинули військову частину в Одеській області 19 квітня. Також вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

Окрім того, слідчі перевіряють інформацію про викрадення вибухівки з військової частини.

Зазначається, що розслідування провадження за ст. 348 (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу) проводить Нацполіція. А ДБР повідомила фігурантам про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України). Максимальне покарання за цією статтею — 12 років позбавлення волі.

У чоловіків, які напали на поліцейських поблизу села Флорине Бершадської громади Вінницької області знайшли 100 гранат та 25 тисяч набоїв для стрілецької зброї.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

«Розголошувати їхні покази я не можу, однак вони мають певне значення і на даний час все перевіряється. Що я можу зазначити? Що після того, як вони дійсно повідомили, що в водоймі вони залишили певну кількість бойових припасів… на даний час проведений огляд місця події за участі вибухотехніків та водолазів та вже встановлено… це попереднє, знайдено близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані», – зазначив він.

Прокурор додав, що наразі слідчі проводять огляд місця події.

«Як вони зазначили в них є будинок на території Вінницької області й зі слів підозрюваних – саме туди вони везли ці боєприпаси. На даний час слідством не встановлено будь-яких даних, які свідчать про незаконний обіг наркотичних засобів», – заважив Рихлюк.

Нагадаємо Валерій і Віталій Васілаке є уродженцями села Чорномин Піщанської громади, а проживали в Одесі. Васілаке-молодший у суді заявив, що боєприпаси планував приховати у власній оселі на потім