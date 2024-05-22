Батальон «Ахіллес» підбив дронами 7 одиниць ворожої техніки
Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка розбили значну кількість техніки російських окупантів.
Знищено броньовану бойову машину піхоти БМП-2 і вантажівку «Урал». Пошкоджено броньовану ремонтно-евакуаційну машину, реактивну систему залпового вогню БМ-12 «Град», ще один «Урал» і два легковики.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир «АХІЛЕССу» Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих переважно дронами-камікадзе, дроном-бомбардиром та контрольними безпілотними літальними апаратами.
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В скарбничку нанесених втрат противнику бійці записали:
▪️БРЕМ (1 од.) — уражено;
▪️БМ-12 «Град» (1 од.) — уражено;
▪️БМП-2 (1 од.) — знищено;
▪️Урал (1 од.) — знищено;
▪️Урал (1 од.) — уражено;
▪️ВАТ (2 од.) -… pic.twitter.com/G4JhaKO9KD
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) May 21, 2024
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