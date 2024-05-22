 

Батальон «Ахіллес» підбив дронами 7 одиниць ворожої техніки

  1. 22.05.2024
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Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка розбили значну кількість техніки російських окупантів.

Знищено броньовану бойову машину піхоти БМП-2 і вантажівку «Урал». Пошкоджено броньовану ремонтно-евакуаційну машину, реактивну систему залпового вогню БМ-12 «Град», ще один «Урал» і два легковики.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир «АХІЛЕССу» Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих переважно дронами-камікадзе, дроном-бомбардиром та контрольними безпілотними літальними апаратами.

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