Батальон «Ахіллес» підбив дронами 7 одиниць ворожої техніки

Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка розбили значну кількість техніки російських окупантів.

Знищено броньовану бойову машину піхоти БМП-2 і вантажівку «Урал». Пошкоджено броньовану ремонтно-евакуаційну машину, реактивну систему залпового вогню БМ-12 «Град», ще один «Урал» і два легковики.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир «АХІЛЕССу» Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих переважно дронами-камікадзе, дроном-бомбардиром та контрольними безпілотними літальними апаратами.