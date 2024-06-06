Байден зробив заяву щодо підтримки України

США та їхні союзники продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з агресією Росії, інакше країна буде поневолена, а Європа опиниться під загрозою.

Про це у четвер, 6 червня, сказав американський президент Джо Байден під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії.

Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена, її сусіди опиняться під загрозою, вся Європа опиниться під загрозою. Ми не можемо цього допустити», – заявив президент США.

При цьому Байден висловив переконання, що і сама Україна «ніколи не відступить, що б не відбувалось», і нагадав про втрати Росії у війні.

«Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили Росію», – зазначив американський лідер.

Байден підкресли, що зараз автократи світу спостерігають за тим, чи не спустить світ цю незаконну агресію Кремля на гальмах.

«Цього не можна допустити. Здатися на поталу бандитам, вклонитися диктаторам – це немислимо», – підкреслив він.

Як відомо, президент України Зеленський теж перебуває у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Сьогодні має відбутися його зустріч з Байденом.

Нагадаємо, у лютому президент США Джо Байден назвав лідера фашистської РФ Путіна «божевільним сучим сином». Відповідну заяву Байден зробив під час передвиборчого збору коштів у Сан-Франциско перед групою спонсорів.

«У нас божевільний сучий син, той хлопець, Путін та інші. І ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційну загрозу для людства становить клімат», – сказав Байден.

А 6 грудня 2023 під час свого звернення до Конгресу із закликом про фінансування допомоги Україні американський лідер наголосив, що російські військові скоюють воєнні злочини проти українців, і це шокує, а диктатора РФ Володимира Путіна необхідно притягнути до відповідальності.

«Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться – він продовжить свій рух, нападатиме на союзників із НАТО. І ми побачимо те, чого ми не бачимо зараз, чого ми не хочемо бачити – коли американські військові воюють із російськими», – заявив тоді Байден.

Він підкреслив, що не можна дозволити Путіну виграти війну і не можна дозволити будь-яких зривів у здатності США постачати зброю Україні.