Авіація ЗСУ знищила базу окупантів в Очеретиному

Авіація Сил оборони завдала успішного удару по скупченню техніки російських загарбників в нещодавно окупованому селищі на Покровському напрямку: «Наші пілоти вчора йопнули НУРСами по критому ангару з ворожою технікою в Очеретиному».

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

НУРС – це абревіатура з російського застарілого терміну «неуправляемые реактивные снаряды». Зазвичай військові називають ними невеликі некеровані ракети різних типів, які випускаються літаками чи гвинтокрилами з характерних «кулеметів-барабанів».

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в інформації станом на десяту годину 23 травня, серед іншого, написав:

«За добу, що минула, воїни Повітряних сил та ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, дві гармати, дві станції управління БпЛА, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс «С-400» та літак «Су-25».