Авіація ЗСУ завдала удари по окупантах у Вовчанську
Літаки Збройних сил України продовжують бити високоточними західними плануючими авіаційними бомбами по будинках, в яких засіли російські загарбники, в частково окупованому містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.
Наші захисники виклали в інтернет чергове відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували удари. Ми бачимо прямі влучання в багатоповерхівки та їх руйнацію.
Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останньому на момент написання цих рядків зведенні (станом на 22:00 сімнадцятого червня) про дану ділянку фронту повідомив наступне:
«Сьогодні відбулося чотирнадцять атак ворога в районі Вовчанська. Десять ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою – продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів».
Чекие прилеты авиабомб ВСУ по русским в Волчанске. pic.twitter.com/VxGB8ps3zZ
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 17, 2024
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)