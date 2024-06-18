Авіація ЗСУ завдала удари по окупантах у Вовчанську

Літаки Збройних сил України продовжують бити високоточними західними плануючими авіаційними бомбами по будинках, в яких засіли російські загарбники, в частково окупованому містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Наші захисники виклали в інтернет чергове відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували удари. Ми бачимо прямі влучання в багатоповерхівки та їх руйнацію.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останньому на момент написання цих рядків зведенні (станом на 22:00 сімнадцятого червня) про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«Сьогодні відбулося чотирнадцять атак ворога в районі Вовчанська. Десять ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою – продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів».