 

ATACMS знищив нафтобазу в окупованих Ровеньках

  1. 09.05.2024
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В окупованому з 2014 року містечку Ровеньки Луганської області сталися потужні вибухи на місцевій нафтобазі. Про це з посиланням на мешканців повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

Він оприлюднив відео, відзняте місцевими жителями, на якому зафіксовано перший прильот. Подробиці наразі невідомі, але «Донбас Оперативний» припускає, що прилетіла американська ракета «ATACMS».

Відстань між населеним пунктом і найближчою ділянкою фронту становить 105 кілометрів. Дійсно, це недосяжна дистанція для звичайних високоточних снарядів GMRLS реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

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