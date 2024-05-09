ATACMS знищив нафтобазу в окупованих Ровеньках

В окупованому з 2014 року містечку Ровеньки Луганської області сталися потужні вибухи на місцевій нафтобазі. Про це з посиланням на мешканців повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

Він оприлюднив відео, відзняте місцевими жителями, на якому зафіксовано перший прильот. Подробиці наразі невідомі, але «Донбас Оперативний» припускає, що прилетіла американська ракета «ATACMS».

Відстань між населеним пунктом і найближчою ділянкою фронту становить 105 кілометрів. Дійсно, це недосяжна дистанція для звичайних високоточних снарядів GMRLS реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.