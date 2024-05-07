ATACMS уразили об’єкт у Луганську

Увечері у вівторок, 7 травня серія вибухів пролунала в окупованому Луганську. За попередніми даними там спалахнула нафтобаза. Про це повідомляють у соцмережах та росЗМІ із посиланням на окупаційну владу.

«Декілька вибухів пролунало в Луганську. У місті почалася пожежа, повідомили в оперативних службах. ЗСУ вдарили по нафтобазі в Луганську, повідомив Пасічник (маріонетка Путіна на чолі квазіутворення ЛНР)», — пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Окупанти зазначають, що ЗСУ вдарили ракетами ATACMS.

Також з’явилися відео з кадрами пожежі.

Нагадаємо, 1-го травня Збройні сили України вдарили трьома американськими ракетами ATACMS з касетними боєприпасам по полігону російських окупантів біля села Кубань (за іншими даними, біля села Рогове) на півночі окупованої Луганської області в той момент, коли на ньому скупчилася велика кількість живої сили ворога.

Перша ракета влучила в місце шикування (точніше щільного розташування інтервентів). Після прильотів і розривів суббоєприпасів що-небудь розгледіти важко. Кубань розташована у 82 кілометрах від найближчої ділянки лінії фронту.

Україна отримала від США понад 100 тактичних балістичних ракет ATACMS більшого радіуса дії (мова про 300 км). Про це 24 квітня повідомила газета The New York Times.

«За словами високопоставленого американського чиновника, президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіусу дії в середині лютого, що стало серйозною зміною політики, а також більше варіантів касетних боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Пізніше США офіційно підтвердили постачання цих ракет, правда, без вказання на їх кількість.