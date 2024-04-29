 

Артилерія ЗСУ вибила окупантів з околиці Тернів

  1. 29.04.2024
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Артилерія Сил оборони ліквідувала вісімнадцять російських окупантів, які кілька днів назад захопили нашу позицію на околиці вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Окрім того, в тому ж районі (очевидно, в ближньому тилу загарбників) наші захисники знищили дві ворожі 152-міліметрові гармати.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«На околицях Тернів без особливих загострень. Декілька днів тому наші хлопці втратили позицію, прийшлось відійти. Зайняло її приблизно 18 орків. Сьогодні наша арта змішала все з гівном на тих позиціях, живого не залишилось нічого. + 2 знищені 152-мм гармати».

У цієї гарної новини є й інший позитивний підтекст – є надія, що у гармашів на фронті стало більше снарядів…

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