Артилерія ЗСУ вибила окупантів з околиці Тернів

Артилерія Сил оборони ліквідувала вісімнадцять російських окупантів, які кілька днів назад захопили нашу позицію на околиці вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Окрім того, в тому ж районі (очевидно, в ближньому тилу загарбників) наші захисники знищили дві ворожі 152-міліметрові гармати.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«На околицях Тернів без особливих загострень. Декілька днів тому наші хлопці втратили позицію, прийшлось відійти. Зайняло її приблизно 18 орків. Сьогодні наша арта змішала все з гівном на тих позиціях, живого не залишилось нічого. + 2 знищені 152-мм гармати».

У цієї гарної новини є й інший позитивний підтекст – є надія, що у гармашів на фронті стало більше снарядів…