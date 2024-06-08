Артилерія ЗСУ домінує на трьох напрямках фронту

Бійці Збройних сил України, які водночас є відомими блогерами, стверджують, що російська артилерія впевнено програє артдуелі нашим гармашам на Лиманському (Кремінському), Оріхівському (Запорізькому) і Херсонському напрямках.

Одразу зазначимо, що це може бути наслідком двох причин. По-перше, на фронт почали активно надходити снаряди від західних союзників.

По-друге, агресор намагається сконцентрувати свою артилерію для підтримки наступу на Краматорському (Бахмутському), Покровському (Авдіївському) і Курахівському (Мар’їнському) напрямках.

Також, не будемо забувати, що західна артилерія більш далекобійна, ніж російська.

Так, чи інакше Станіслав Бунятов (Осман) з 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» сьогодні пише про Лиманський напрямок:

«В напрямку Торського ворожа арта зараз старається дуже не шуміти, бо хлопці одразу її знаходять і знищують. За останні дні денацифікували їх танк, декілька гармат та РСЗВ «Ураган»… Мінусанули ворожу РСЗВ «Град» в Кремінній. Дотягуємось до орків там, де вони не очікують».

А лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі паралельно описав ситуацію на півдні:

«Контрбатарейка на півдні за нами з великим відривом… Наші пацани від Херсона до Оріхова кожного дня без виключення ґвалтують ворожі гармати… До обіду лише один дивізіон в районі Роботиного мінуснув 2 гармати… Нашим пацанам набагато легше стало працювати, заходити на позиції…».

Про знищення двох ворожих гармат нашими гармашами на Херсонському напрямку сьогодні повідомив й наш захисник, який веде Телеграм-канал «Балу HUB».