Артем Мілевський повернувся у футбол

Насподівано, але… Артем Мілевський не зміг довго жити без футболу і офіційно повертається на поле. Колишній нападник національної збірної України та київського Динамо став гравцем столичного медіафутбольного клубу IGNIS.

Про це оголосив сам клуб у своїх соціальних мережах, як виявилося, 39-річний ексфорвард уже деякий час тренувався з командою.

Зокрема йдеться, що футболіст тренується протягом двох тижнів і зауважує, що особливо подобається атмосфера в команді, а також якісний наставник, який дає серйозні навантаження: «Після тренування боліло все. Я навіть в Динамо стільки не бігав», — зауважив Мілевський.

Також, за словами Мілевського, його вже давно запрошували в УМФЛ, але раніше він відмовлявся, поки не отримав запрошення від IGNIS.

«Я стежив за тим, як медіафутбол розвивається в Україні. У мене було вже кілька пропозицій від інших клубів, але IGNIS у цьому плані — топ! У них є конкретне бачення і план того, як вивести медіафутбол на інший рівень. Поки там у Львові грають товарняки, називаючи це медіалігою, вони беруть і створюють справжню лігу. Такий підхід мені подобається, будемо розривати!» — зізнався Мілевський.

Нагадаємо, наприкінці лютого Мілевський зізнався, що в нього є образа на Олександра Алієва. За його словами, причиною став занадто «довгий язик» товариша.

Артем був дуже незадоволений коли дізнався, що Олександр розповів спільноті інформацію про його здоров’я і перебування у комі.

«Раз вже Саша Алієв розповів всю цю історію в пресу… Це був дурний вчинок із його боку. Він зі мною це не затверджував. Коли я… Я вже можу зараз говорити, хоча я не збирався нікому це розповідати, умовно кажучи. Це моя ситуація, про це знали спочатку буквально лічені люди. Але оскільки він розповів усім направо і наліво, що я в комі — доведеться розповісти цю історію», — сказав Мілевський.

Як відомо, 25 вересня минулого року Алієв повідомляв про важкий стан Мілевського.

«Усім привіт. Хочу прояснити ситуацію щодо Артема Мілевського. Слава богу, вдалося його покласти в лікарню. Він уже протягом 5 днів там. Стан, звичайно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються. Хочу висловити велику подяку київському Динамо і, звичайно, Ігорю Михайловичу Суркісу. Усі витрати він узяв на себе. Яка буде ситуація — я буду вам повідомляти. Я до нього їжджу і відвідую його в лікарні постійно», — сказав Алієв тоді на своїй сторінці в Instagram.

Перед цим Алієв і інший відомий український форвард Євген Селезньов повідомляли, що не можуть вмовити Артема лягти у лікарню.

А вже за місяць, напркінці жовтня, Алієв в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, що коли Мілевського доставили до лікарні, він був у вкрай важкому стані і навіть впав в кому.

Що саме з Мілевським, не повідомлялося, але з урахуванням слави останнього, як людини, що веде життя навеселі, можна припустити, що й проблеми зі здоров’ям з цим і пов’язані. Тим паче, якщо мова йшла про лікування, на яке людина сама мала погодитися…