Арсенал знайшов нову команду для Зінченка

Лондонський Арсенал може влітку продати Олександра Зінченка. У клубі невдоволені останніми виступами українського футболіста, і його помилками у захисті.

Видання thefootballfanbase твердить, що 27-річний гравець може залишити «канонірів» вже влітку цього року, і навіть вже відомий головний кандидат на українця.

За інформацією джерела, мюнхенська Баварія, яка провалила цей сезон не вигравши жодного трофею, планує кардинально перебудувати свій склад.

Посилитись планують зокрема і за рахунок трансферу Зінченка. Арсенал хоче отримати за українця 45 мільйонів євро і Баварія ніби готова заплатити «канонірам» таку суму. Очікується, що футболіст замінить в Мюнхені Альфонсо Девіса.

Зазначимо, у цьому сезоні Зінченко відіграв за Арсенал у всіх турнірах 34 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Однак вже декілька тижнів його здебільшого тримають на лаві запасних.

Нагадаємо, важким та нервовим вийшов для Арсенала матч 22 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест наприкінці січня. «Каноніри» перемогли 2:1, а після матчу гравці лондонського клубу залишилися незадоволені один одним. Олександр Зінченко та Бен Вайт посварилися одразу після фінального свистка. Емоції були такі, що аби їх загасити довелося втрутитися головному тренеру Мікелю Артеті. В цій грі Зінченко зробив результативний пас, але був момент, який призвів до голу в ворота Арсеналу. Більшість вболівальників «Арсеналу» в соцмережах пишуть, що була певна помилка Зінченка, інші вказують, що помилилися обидва…

Як то кажуть, від любові до ненависті один крок. Згадаємо, Олександр Зінченко на відмінно провів листопад в англійській Прем’єр-лізі. Так вирішили експерти статистичного порталу WhoScored, і навіть включили українського футболіста до своєї символічної збірної місяця. Представник Арсеналу потрапив до переліку, як лівий захисник із середньою оцінкою 7.67. При цьому він став єдиним гравцем «канонірів» у списку.