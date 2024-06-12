Аргентина хоче передати Україні літаки Super Etendard

Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків-штуромовиків Super Etendard, що нині перебувають у неробочому стані через ембарго, запроваджене Великою Британією. Про це повідомляє Infobae.

Мова про відправку п’яти таких літаків, що були виведені з експлуатації через ембарго, яке Велика Британія застосовує проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни (бойові дії між цими двома країнами за Фолклендські (Мальвінські) острови в період з 2 квітня по 14 червня 1982 року.).

П’ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, накладене Британією, і з тих пір, як літаки прибули в Аргентину, «їх ніколи не можна було використовувати».

ЗМІ зазначає, що сторони домовилися про те, що Франція відремонтує їх та передасть Україні.

Літак Super Etendard — французький надзвуковий палубний штурмовик. Розроблено на базі літака Етандар IVM, що здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Загалом було побудовано 85 таких літаків.

Super Etendard поставлялися на експорт в Аргентину. Кілька авіамашин недовгий час експлуатувалися ВПС Іраку. Літак здобув велику популярність під час Фолклендської війни.

У ВМС Франції літаки цього типу знімаються з озброєння, до 2025 року їх планується повністю замінити багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale.

Нагадаємо, Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000 в рамках військової допомоги. Про це минулого тижня заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Кількість літаків і строки їх надання наразі не вказуються. За словами Макрона, також буде передбачена програма підготовки пілотів.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року.

Тут варто додати, що 29 травня уряд Швеції заявив про надання Україні значної допомоги, у тому числі двох сучасних літаків розвідників раннього попередження і контролю «Saab 340 (AEW&C) (ASC 890)».

Фахівці вважають, що ці літаки забезпечать ефективне використання винищувачів «F-16», адже забезпечать виявлення авіації, ракет, повітряних цілей.

Хоча Стокгольм не вказав терміни поставки озброєння. Тоді як американські винищувачі «F-16» мають з’явитися у Збройних сил України вже зовсім скоро. Їх ефективність буде сильно залежати від допоміжних засобів.

В червні мають надіти літаки «F-16» від Данії, восени від Нідерландів, а наприкінці року від Бельгії.