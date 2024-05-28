Андрій Хливнюк розповів, чому видалив свій акаунт Telegram
Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
За словами артиста, невідомі зламали його Telegram-акаунт, тому він закликав своїх прихильників не вірити нічому і не відкривати повідомлення, написані від його імені.
Андрій Хливнюк також поділився, що взагалі перестав користуватися Telegram і про всяк випадок видалив його.
«Зламали Telegram. Не вірте нічому. Видалив це л**но мокшанське», — написав він.
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