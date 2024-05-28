 

Андрій Хливнюк розповів, чому видалив свій акаунт Telegram

  1. 28.05.2024
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Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами артиста, невідомі зламали його Telegram-акаунт, тому він закликав своїх прихильників не вірити нічому і не відкривати повідомлення, написані від його імені.

Андрій Хливнюк також поділився, що взагалі перестав користуватися Telegram і про всяк випадок видалив його.

«Зламали Telegram. Не вірте нічому. Видалив це л**но мокшанське», — написав він.

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