Андрій Хливнюк розповів, чому видалив свій акаунт Telegram

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами артиста, невідомі зламали його Telegram-акаунт, тому він закликав своїх прихильників не вірити нічому і не відкривати повідомлення, написані від його імені.

Андрій Хливнюк також поділився, що взагалі перестав користуватися Telegram і про всяк випадок видалив його.

«Зламали Telegram. Не вірте нічому. Видалив це л**но мокшанське», — написав він.