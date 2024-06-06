«Амурний» конфлікт інтересів: ВРП відсторонила суддю з Вінниччини

Суддю Піщанського районного суду Вінницької області Щербу Надію Леонідівну, відряджену до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Судова влада України.

«Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 5 червня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалено згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

У пресслужбі Вінницької обласної прокуратури зазначають, що Крижопільським районним судом постановою від 20 вересня 2023 року її визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП), та накладено стягнення у виді штрафу.

«Справа розглядалася за протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що суддя впродовж 2020 – 2022 років під час розгляду кримінального провадження, в умовах реального конфлікту інтересів, прийняла процесуальні рішення на користь підсудного, з яким перебувала в позаслужбових стосунках», – вказують у прокуратурі.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, відповідачка оскаржила його до Вінницького апеляційного суду, будучи вже на той час обраною на посаду голови Козятинського міськрайонного суду Вінницької області.

«Суд апеляційної інстанції, зваживши на доводи прокурора, постановою від 30.10.2023 відмовив апелянтці у задоволенні її скарги, а рішення суду першої інстанції про притягнення її до адміністративної відповідальності залишив без змін», – додають у прокуратурі.

Надалі обласною прокуратурою до Вищої ради правосуддя подано скаргу щодо дисциплінарного проступку судді, яка своїми діями підриває авторитет правосуддя. І цей орган ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Наразі суддю відсторонено від здійснення правосуддя.

Що було раніше

Нагадаємо, у січні поточного року оперативники УСР у Вінницькій області разом з бійцями КОРДу затримали 43-річного помічник судді та 64-річну секретарку судового засідання після отримання ними 1500 доларів. Гроші від обвинуваченого вони нібито вимагали для судді, аби той виніс «поблажливий» вирок.

Обидва фігуранти працюють у Немирівському райсуді, а саме затримання відбувалось поблизу установи у Немирові перед початком слухання справи в суді. Як повідомляли у відділі комунікації поліції Вінницької області та пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, загалом від обвинуваченого вимагали $2000. Його справа перебувала на судовому розгляді. Помічник і секретарка пообіцяли вплинути на процес прийняття рішення, щоб чоловікові не призначили покарання пов’язане з позбавленням волі. Фігурантів затримали з грішми.

Трохи раніше голову одного із районних судів Вінницької області, який вимагав хабар у розмірі 4 620 тисяч доларів за «позитивне вирішення» земельного питання, Вищий антикорупційний суд 12 грудня 2023 року засудив до семи років позбавлення волі. Про це повідомляла САП.

Зазначалося, що голову райсуду засудили до ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в судах строком на три роки з конфіскацією частини майна.

Мова про голову Тиврівського райсуду Вінницької області Ігоря Ратушняка. Документ про підозру було підписано тодішнім генпрокурором І. Венедиктовою. Справа розслідувалася співробітниками НАБУ та САП. Як повідомляла прес-служба НАБУ 17 вересня 2021 року, дії судді кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) КК України.