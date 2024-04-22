Акторка Анна Кошмал висловилася про колег з серіалу «Свати»

Українська актриса Анна Кошмал різко висловилася про своїх колег по серіалу Свати. Про це вона сказала в програмі Вихідний 2.0.

За її словами, ніяких дружніх стосунків під час зйомок вони не будували, між нею та акторами були лише робочі відносини.

«Всі чомусь думають, якщо ми в серіалі родина, то у нас і в житті такі стосунки. Але це неправда. Ми могли повечеряти разом, але поза проєктом ми ніколи не листувалися, не телефонували один одному. У мене навіть немає жодного номера телефона цих людей. У нас ніколи не було контакту. Ми приїхали, попрацювали і роз’їхалися. Ніколи не було жодних родинних зв’язків. На дружні стосунки ніколи не переходили, лише робочі», — сказала вона.

Анна Кошмал також зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення не здивувалася, що її колишні колеги не підтримають українців, і тому не розчарувалася у їхній позиції.

«На хвору людину якось дивно ображатися. Вони мені абсолютно чужі люди. І сказати, що я якось засмутилася, то я нічого не втратила. Я нічого від них не чекала. У мене не було жодних розчарувань або образ. Мене це взагалі не хвилює. Хай роблять, говорять, що заманеться. Хай самі в цьому болоті возяться. Сьогодні я це бачу інакше: не завжди розумієш, з якими людьми ти перебуваєш поруч», — пояснила акторка.

Крім того, Анна розповіла про Олександра Феклістова, який був одним з небагатьох, хто став на бік України і покинув країну-агресора.

«Феклістов, так, завжди був дуже проукраїнським. Особисто з ним не спілкувалася, лише бачила його підтримку. Відео, яке він записав. Я впевнена, що він поїхав давно. У нього вже і так були плани, наскільки я знаю», — прокоментувала Кошмал.