Актор «Дизель Шоу» склав іспит на здобуття громадянства України

Зірка «Дизель Шоу» Євген Сморигін, який народився у Білорусі, зізнався, що хоче отримати паспорт громадянина України. І навіть уже склав відповідний іспит. Про це він повідомив Фактам ICTV.

Євген розказав, що його сім’я в Україні, а дружина з дітьми — українці. Тому і він має ним стати.

«Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя сім’я, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я маю бути українцем», — сказав він.

Водночас Сморигін додав, що складання іспиту проходило в аудиторії університету, і все знімалося на камеру. Протягом години складав іспит з української мови.

«Ти приходиш до класу в університеті. Маленький клас, комп’ютер, камера перед тобою. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було для мене. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній сім’я на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ще таке завдання: є оповідання, в якому деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Неважко було. На все це є година. І для того рівня на отримання громадянства я склав», — наголосив зірка Дизель Шоу.

Нагадаємо, нещодавно екс-учасник Дизель Шоу Олег Іваниця, який з початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, розповів про передчуття нападу. Про це він розповів в інтерв’ю газеті Гордон.

За словами артиста, він знав, що російське вторгнення неминуче, а на таку думку наштовхнула стаття Путіна, яку той написав ще в липні 2021 року. У ній йшлося про «історичну єдність росіян та українців».

«Напередодні вторгнення я був у Києві, мешкав, працював і намагався відновити свій військовий квиток. Тому що розумів: на жаль, орки, швидше за все, підуть. Це відчуття виникло ще тоді, коли Путін написав статтю про один народ. Я зрозумів, що буде війна. На початку року я поставив питання відновлення військового квитка і встиг його зробити якраз 23 лютого», — розповів він.

При цьому актор зазначив, що не шкодує, що вирушив на фронт, оскільки все склалося якнайкраще.

«Я нещодавно зрозумів, що нам усім шкодувати нема про що. Нас могли або захопити, причому майже всю Україну, або ми встояли б. Якби нас захопили, скрізь почалася б така партизанська війна, що орки стали б жорстко мстити мирному населенню. На жаль, це були б Ірпінь, Буча, але помножені на всю територію України, і плюс ми стали б частиною цього оркостану, на який Захід наклав би санкції. Ми повинні щодня радіти. Тому я не шкодую, що пішов до ЗСУ», — сказав Олег Іваниця.