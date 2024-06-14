68 бригада ЗСУ знищила велику бронетанкову колону окупантів

Бійці 68-ої окремої єгерської бригади Збройних сил України імені Олекси Довбуша знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю росомах (саме цей звір з сокирою є емблемою підрозділу) повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.

В коментарі вказано, що сапери (протитанковими мінами), розрахунки протитанкових ракетних комплексів, гармаші та оператори дронів-камікадзе і бомбардирів знищили вісім танків і стільки ж бойових броньованих машин.

Оприлюднене відео змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких вчасно виявили рух колони, коригували вогонь побратимів по ній і самі скидали на них гранати.