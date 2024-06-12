 

47 бригада показала збір трупів російських загарбників

  1. 12.06.2024
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Найгарячішою ділянкою фронту протягом перших 22 годин одинадцятого червня вже традиційно був Покровський (раніше Авдіївський) напрямок. Про це в останньому на момент написання цих рядків зведенні повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

За цей час агресор провів 24 штурми в районах Новоолександрівки та Сокола, половина з них продовжилася вже вночі. При цьому наші захисники ліквідували 97 (майже роту) інтервентів, ще 143 поранили.

Також знищено дві ББМ, автомобіль, дві гармати та наземну станцію керування безпілотних літальних апаратів загарбників. Пошкоджено ще одну ББМ (разом взвод) та п’ять артилерійських систем противника.

У свою чергу, 47-а окрема механізована бригада ЗСУ, яка воює на цій ділянці фронту, показала відео і світлини, зроблені безпілотним літальним апаратом, на яких загарбники збирають свої трупи – біля дороги чекають на евакуацію понад двадцять тіл.

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